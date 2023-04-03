УПЦ: глумившегося над молившейся у Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни

Мужчину, глумившегося вместе с толпой над молившейся женщиной на улице у монастыря Киево-Печерской лавры, госпитализировали без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на очевидцев.

«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», — написала пресс-служба УПЦ в своем Telegram-канале.

Накануне в сети распространилось видео, где толпа танцует вокруг верующей, молящейся на коленях у входа в лавру. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Украине на глазах всего мира «насилуют православие», издеваются и глумятся над ним. При этом «цивилизованный Запад» закрывает на это глаза.

Украине можно все? Зачем Киев осатанело воюет с православной церковью

Тогда же стало известно о задержании настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобе «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По итогам заседания митрополиту Павлу назначили меру пресечения — два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Сам священнослужитель назвал «политическим заказом» решение суда. Он указал, что все действия против него безосновательны, и он не сделал ничего из того, в чем его обвиняют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прихожан на Украине заставляют каяться за употребление русского языка.