УПЦ: глумившегося над молившейся у Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни
Причины произошедшего не уточняются.
Фото: www.globallookpress.com / Gail Orenstein
Мужчину, глумившегося вместе с толпой над молившейся женщиной на улице у монастыря Киево-Печерской лавры, госпитализировали без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», — написала пресс-служба УПЦ в своем Telegram-канале.
Накануне в сети распространилось видео, где толпа танцует вокруг верующей, молящейся на коленях у входа в лавру. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Украине на глазах всего мира «насилуют православие», издеваются и глумятся над ним. При этом «цивилизованный Запад» закрывает на это глаза.
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Тогда же стало известно о задержании настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобе «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По итогам заседания митрополиту Павлу назначили меру пресечения — два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.
Сам священнослужитель назвал «политическим заказом» решение суда. Он указал, что все действия против него безосновательны, и он не сделал ничего из того, в чем его обвиняют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прихожан на Украине заставляют каяться за употребление русского языка.
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