Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского

Журналист рассматривал подаренную ему статуэтку, не подозревая об опасности.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры взрыва в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
На видео журналист открывает коробку с подаренным ему бюстом, в котором, по версии следствия, была заложена взрывчатка. Военкор рассматривает статуэтку и похлопывает по нему рукой, не догадываясь о смертельной опасности. В следующие мгновения раздается взрыв.
Подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова находилась в это время рядом. На опубликованном на странице «ВЕДОМ» в социальной сети «ВКонтакте» видео видна реакция девушки за доли секунд до хлопка. Судя по ее жестам, она явно знала о бомбе, скрытой в подаренной ею статуэтке.
Теракт произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Северной столице. Ранения получили более 30 человек, из них восемь пребывают в тяжелом состоянии. Подозреваемую в причастности к произошедшему Трепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия, намереваясь впоследствии улететь за границу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Владлена Татарского.
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