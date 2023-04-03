Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры взрыва в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

На видео журналист открывает коробку с подаренным ему бюстом, в котором, по версии следствия, была заложена взрывчатка. Военкор рассматривает статуэтку и похлопывает по нему рукой, не догадываясь о смертельной опасности. В следующие мгновения раздается взрыв.

Подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова находилась в это время рядом. На опубликованном на странице «ВЕДОМ» в социальной сети «ВКонтакте» видео видна реакция девушки за доли секунд до хлопка. Судя по ее жестам, она явно знала о бомбе, скрытой в подаренной ею статуэтке.

Дарья Трепова на творческом вечере журналиста. Фото: «ВКонтакте» / v_e_d_o_m

Теракт произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Северной столице. Ранения получили более 30 человек, из них восемь пребывают в тяжелом состоянии. Подозреваемую в причастности к произошедшему Трепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия, намереваясь впоследствии улететь за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Владлена Татарского.