Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в ходе взрыва в петербургском ресторане 2 апреля военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (Максим Фомин). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

3 апреля СК РФ официально признал произошедшее терактом, в данный момент уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. Подозреваемая Дарья Трепова задержана, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате теракта число пострадавших возросло до 33.