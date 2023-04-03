Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского
Военкор погиб в результате теракта в петербургском ресторане вечером 2 апреля.
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в ходе взрыва в петербургском ресторане 2 апреля военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (Максим Фомин). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
3 апреля СК РФ официально признал произошедшее терактом, в данный момент уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. Подозреваемая Дарья Трепова задержана, проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате теракта число пострадавших возросло до 33.
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