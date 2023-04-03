Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18

Военкор погиб в результате теракта в петербургском ресторане вечером 2 апреля.

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в ходе взрыва в петербургском ресторане 2 апреля военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (Максим Фомин). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

3 апреля СК РФ официально признал произошедшее терактом, в данный момент уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. Подозреваемая Дарья Трепова задержана, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате теракта число пострадавших возросло до 33.

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