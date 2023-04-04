Белорусская авиация получила возможность наносить ядерные удары

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Рита Миронова
Рита Миронова 36

Шойгу: самолеты штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ранее в республике по поручению президента началась проверка боеготовности вооруженных сил.

Часть самолетов штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противник средствами поражения в ядерном оснащении», — сообщил министр.

Также в ходе совещания Шойгу заявил о передаче Белоруссии ракетного комплекса «Искандер-М». Белорусских ракетчиков уже начали обучать применению оружия. В Минобороны Белоруссии сообщили, что личный состав отправился в Россию, чтобы детально изучить вопросы содержания и применения ракетного комплекса. Обучение проходит на одном из российских полигонов.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие России. Западные страны и НАТО восприняли заявление негативно, но Путин заявил, что Россия делает то, что США делали десятилетиями.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского после этого появилась петиция о необходимости размещения ядерного оружия на территории страны. Голосование должно набрать 25 тысяч согласий, чтобы документ рассмотрел Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали эффективность решения Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

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