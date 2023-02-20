«Меня никто не узнает»: Шаляпин объяснил, почему передвигается на метро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 128

Прохор Шаляпин рассказал, почему предпочитает передвигаться на метро

«Меня никто не узнает»: Шаляпин объяснил, почему передвигается на метро

Фото: http://www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость назвал городской транспорт признаком комфорта, а не бедности, как многие ошибочно полагают.

Российский певец Прохор Шаляпин признался, что предпочитает метро для передвижения по городу. По его словам, подземный общественный транспорт - это настоящая роскошь для жителя мегаполиса. Своими впечатлениями от поездок в подземке он поделился в эфире федерального канала.

Шаляпин сообщил, что выбирает метро, несмотря на наличие автомобиля. Он отметил, что некоторые коллеги ставят под сомнение его выбор, ведь место — признак бедности. Исполнитель уточнил, что для удобства приобретает безлимитный проездной за 19,5 тысячи рублей в городских транспортных кассах.

«Меня никто не узнает, потому что я надеваю маску, капюшон и очень прекрасно себя чувствую. Меня удивляет, что некоторые звезды, коллеги говорят: „Ты ездишь на метро?“ Я знаю миллиардеров, которые ездят на метро», — прокомментировал артист.

Знаменитость объяснил, что прятать лицо в общественных местах — это единственный выход избежать неприятных ситуаций. По его словам, актриса Светлана Светличная спускается в метро во всей красе, что привлекает к ней излишнее внимание.

«Мужчина подходит к ней и дает 10 тысяч, говорит, что видел программу о том, как ей тяжело живется <…> Люди разные в метро, поэтому я предпочитаю, чтобы меня никто не узнавал», — рассказал Прохор Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс пожаловался на отпуск в Таиланде.

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