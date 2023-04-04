«Валите уже на пенсию»: Маршал о критике в адрес «ветеранов» шоубизнеса
Александра Маршал: Многих моих коллег обвиняют в том, что мы не даем ход молодым
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
А появились ли в России достойные конкуренты?
Молодые артисты критикуют старшее поколение звезд отечественного шоу-бизнеса за то, что те не дают им развиваться. Об этом Александр Маршал рассказал на гала-концерте, посвященном первому финалу музыкального конкурса «Автора!».
«Многих моих коллег обвиняют в том, что мы тормозим и не даем ход молодым, что мы заняли эту сцену, чтобы валили на пенсию и так далее», — делится Маршал.
Между тем он подчеркнул, что как музыкальный конкурс «Автора!» поможет раскрыться молодым талантам. По признанию певца, появление новых звезд с качественным репертуаром может приносить только радость.
«Мне, наоборот, приятно, когда в моей стране появляются талантливые ребята. <…> И когда они пишут потрясающие песни и поют здорово, у них красивые голоса — меня это только радует», — признается Маршал.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошел финал конкурса «Автора!»
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