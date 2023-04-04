На десять лет короче: почему в России мужчины живут меньше женщин

У специалистов разный взгляд на причины проблемы.

Гендерная разница не сказывается на продолжительности жизни россиян, дело – в заботе о своем здоровье. Женщины более серьезно подходят к данному вопросу, потому и выигрывают время пребывания на Земле в среднем на десять лет. Так объяснил причину демографической несправедливости директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

«Один из основных факторов преждевременной смертности – нежелание и неготовность сильного пола заниматься профилактикой заболеваний», – заявил врач в интервью KP.RU.

Он добавил, что женщины не только более дисциплинированны в части визитов к врачу – к рекомендациям специалистов они так же относятся серьезней. Так, по данным эксперта, из пациентов-сердечников, которые пожизненно пьют назначенные препараты, на 10-15% больше представительниц прекрасного пола. Это важный показатель с учетом того, что именно болезни системы кровообращения самая распространенная причина смертности мужчин в РФ.

По словам эксперта, часто российские мужчины воспринимают походы к врачам как проявление слабости. Вместе с тем многие из них игнорируют здоровый образ жизни: больше курящих и пьющих именно среди представителей сильного пола. Потому уже к 35 годам у некоторых значительно возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем биогеронтолог, генетик, член-корреспондент РАН Алексей Москалев уверен, что есть еще и биологические причины женского долголетия. Дело и в генах, и гормонах.

«У мужчин, как мы знаем, отсутствует одна Х-хромосома, которая заменена Y-хромосомой. Последняя несет лишь несколько генов, необходимых для запуска развития организма по мужскому типу. А вот X-хромосома содержит много жизненно важных генов. Если какой-то из них окажется «поломан», то в мужском организме нет второй «дублирующей» Х-хромосомы, как у женщин», – цитирует ученого издание.

Что же касается гормонов, здесь тоже природа словно на стороне слабого пола: вырабатываемые в женских яичниках эстрогены встают на защиту организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Этим не могут похвастаться мужчины, здоровьем которых, в частности, управляют андрогены: чем их больше, тем выше риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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