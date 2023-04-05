Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после слов о России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 67

По мнению наблюдателей, глава евродипломатии фактически переквалифицировался в личного сотрудника Владимира Зеленского.

Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после слов о России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Жозепа Борреля просят уйти в отставку и переехать в Киев, поближе к Владимиру Зеленскому. Пользователи Twitter считают, что верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности чересчур увлекся Украиной и нуждами ее президента, и ему пора в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, приводя цитаты разгневанных юзеров. Главу евродипломатии призвали к ответу после его заявления в адрес РФ.

Боррель заявил, что Запад продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не завершит спецоперацию.

«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих»;

«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине?»

«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный ‹...› политик», — пишут пользователи соцсети.

Как известно, с первых дней спецоперации по защите Донбасса западные страны поддерживают киевский режим — поставляют вооружение, финансируют. Москва неоднократно отмечала, что накачивание Украины оружием лишь затягивает конфликт.

Путин пословицей ответил на ситуацию с антироссийскими санкциями

Россия справляется с западными санкциями. Введенные против страны ограничения же только ударили по самой Европе, вызвав там резкий скачок инфляция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стартовало председательство России в Совбезе ООН.

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