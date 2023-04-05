🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 5 апреля. Среду лучше провести в размеренном темпе. Домашние дела, рутинные задачи, встречи с друзьями — такой распорядок дня звезды советуют организовать знакам зодиака. Из-за бушующих в этот день энергий полнолуния важные задачи могут быть выполнены не так эффективно, как вам хотелось быть. Поэтому стоит подумать над тем, чтобы отложить их на другой день.

Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

♈ Овны

Вы можете чувствовать, что каждая мелочь является спусковым крючком в этот момент. Вместо того чтобы пугаться глубины и широты своих эмоций, принесите свет осознания в так называемые темные части, что присутствуют в вашей жизни, Овны. Некоторым из вас, возможно, трудно доверять своей интуиции, и это нормально. Позвольте туману рассеяться, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Космический совет: отдохните и постарайтесь избегать токсичных людей.

♉ Тельцы

Пора начать сеять семена перемен. Не имеет значения, если вы не можете видеть пункт назначения с того места, где вы стоите. Единственное, что имеет значение, это то, что вы продолжаете идти, несмотря на так называемые препятствия на вашем пути. Продолжайте двигаться вперед, Тельцы.

Космический совет: пора сеять семена перемен.

♊ Близнецы

Не все сразу встанет на свои места. Полнолуние в Весах дает вам возможность воплотиться в наиболее лучшую версию себя и пойти на больший риск, чем вам приходилось за всю жизнь. Доверяйте своей интуиции в это время, Близнецы.

Космический совет: пора выбраться и зоны комфорта и шагнуть в неизведанное.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

♋ Раки

Переведите телефон в беззвучный режим, уединитесь от окружающего мира — позвольте себе побыть в спокойствии, чтобы накопить энергию. В последнее время вы работали буквально на износ, поэтому вы и чувствуете себя обессиленными. Устройте себе полноценный отдых, Раки.

Космический совет: восполните свои силы.

♌ Львы

Чем больше вы сосредотачиваетесь на внешнем, тем дальше вы отклоняетесь от своего внутреннего ядра. Сфокусируйтесь на себе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу и следуйте своим желаниям. Стремление постоянно кому-то угодить — ни к чему хорошему не приведет. Сегодня звезды призывают вас подумать о себе, Львы.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих желаниях.

♍ Девы

В последнее время вы часто спрашиваете себя: «Соответствуют ли ваши действия высшему и величайшему благу для всех?» Энергии полнолуния пробуждают в вас желание посеять семена перемен, Девы. Если вы думали о том, чтобы изменить свою жизнь, то это знак для вас, чтобы начать делать это именно сейчас!

Космический совет: не бойтесь перемен — они благоприятно скажутся на вашем благосостоянии.

Можно выдохнуть: таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля

♎ Весы

Что происходит, когда мы делаем шаг назад, расслабляемся и позволяем событиям происходить за нас? Работайте с законом притяжения благополучия сознательно. Энергии полнолуния в вашем знаке принесут с собой множество благословений. Поверьте, у вас скоро будет повод открыть шампанское!

Космический совет: жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.

♏ Скорпионы

Энергия полной Луны напоминает вам, что вы не должны никому объяснять свой жизненный выбор. Ваша свобода является большой темой для вас в ближайшие дни. Вы ломаете стереотипы и бросаете вызов самой идее «нормальности».

Космический совет: не бойтесь ломать стереотипы.

♐ Стрельцы

Спросите себя, подходит ли вам этот устаревший сценарий, в котором вы сейчас живете. Помните, энергия полной Луны побуждает вас отпустить то, что больше не служит вам. Отпустите прошлое, чтобы освободить место для нового в жизни. Верьте в себя, Стрельцы.

Космический совет: пора начать писать новый сценарий жизни.

Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

♑ Козероги

Движение — жизнь. Это будет вашим напоминанием на весь сегодняшний день, Козероги. Возьмите себя в руки, соберитесь с силами и отправьтесь покорять новые вершины. Поддержка со стороны близких вам будет обеспечена. Удача также будет сопутствовать на всем вашем пути.

Космический совет: маленькие шаги тоже приближают к цели.

♒ Водолеи

В нашей жизни бывают моменты, когда путь к мечте кажется подъемом в гору. Порой бывает так, что усилия, которые мы прилагаем, не помогают нам приблизиться к желаемому месту назначения в желаемый срок. Звезды напоминают, что все идет своим чередом. Продолжайте двигаться к цели, Водолеи.

Космический совет: упорство и труд приведут вас к желаемому.

♊ Рыбы

Было время, когда вы поддавались страхам. Было время, когда вы позволяли мнению других затуманивать ваши мысли. Но сейчас вы находитесь на том этапе своего пути, когда вы твердо уверены в своих возможностях. И это правильно, Рыбы. Заручитесь поддержкой близких, наполните сегодняшний день положительными эмоциями.

Космический совет: поверьте в свои силы и не слушайте недоброжелателей.

Ранее 5-tv.ru раскрывал тайны снов с помощью экспертов. Сомнолог и психолог рассказали, к чему снится отражение в зеркале.