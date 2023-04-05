«Мама, я жив»: петербурженка о первых словах пострадавшего в теракте сына после трагедии

Вечером 2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского прогремел взрыв. Журналист погиб на месте.

Жительница Петербурга Виктория Прокофьева рассказала о первом телефонном разговоре с сыном-подростком Вадимом после произошедшего на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского теракта. Мальчик пришел на мероприятие как поклонник журналиста, ждал момента, чтобы поговорить с ним, сделать фото на память. Но вдруг прогремел взрыв.

Женщина вспомнила их первый телефонный разговор после трагедии. Юноша не слышал вопросов, а только повторял важное — он не погиб, но получил ранение. И сохранил книги, с которыми пришел на встречу. По словам женщины, сын до сих пор шокирован инцидентом. Человек подорвался прямо перед его глазами.

«"Мама, я жив!" — это первое, что он сказал. «Здесь был взрыв, я жив, я правда почти ничего не слышу, но это пройдет. Не переживай, я ранен в палец»… Когда гибнет человек, которого ты уважаешь, на твоих глазах, это очень тяжело перенести. Поэтому, конечно, об этом мы даже с ним об этом не разговариваем. Он только мне сказал: «Я вынес книги»», — вспомнила Виктория.

Вадим позвонил матери сразу после теракта. Минутой позже, получив звонок еще и от друга сына, осознала — это не розыгрыш. Женщина вызвала такси — и через десять минут была уже на месте.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. По последним данным, в результате взрыва пострадали 43 человека.

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова арестована до 2 июня. Из ее первичный показаний и данных следствия установлено, что статуэтку Татарскому принесла именно она. Девушку вели западные кураторы, а сам опасный груз со взрывчаткой прибыл из-за рубежа и был через столицу доставлен в Петербург, где и был отдан Дарье для совершения преступления.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последних мгновений жизни Владлена Татарского.