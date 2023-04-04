Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 90

Стационарное лечение продолжают 24 человека, включая одного ребенка. Еще двое детей уже отпущены домой.

Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Число пострадавших при теракте 2 апреля в петербургском кафе возросло до 43-х. По информации 5-tv.ru на вечер 4 апреля, стационарное лечение продолжают 24 человека, включая одного ребенка. Еще двое детей уже отпущены домой.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в тяжелом состоянии. На данный момент у шестерых из них диагностирована средняя тяжесть, а двое еще находятся под пристальным наблюдением врачей.

Как сообщал 5-tv.ru, обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова сегодня была доставлена в Москву, где в Басманном суде ей была избрана мера пресечения — арест до 2 июня. Из ее первичный показаний и данных следствия установлено, что статуэтку единственному погибшему военкору Владлену Татарскому принесла именно она. Девушку вели западные кураторы, а сам опасный груз со взрывчаткой прибыл из-за рубежа и был через столицу доставлен в Петербург, где и был отдан Дарье для совершения преступления.

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