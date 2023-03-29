Отключалась шесть раз: глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Гросси заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС
Фото, видео: Рубцов Андрей/ ТАСС; 5-tv.ru
Несмотря на обстрелы со стороны боевиков ВСУ, на станции удалось построить защитную конструкцию для ядерных отходов.
Глава МАГАТЭ приехал на Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси считает, что ситуация там опасная и нестабильная. За год станция отключалась шесть раз, после чего реактор охлаждался за счет аварийных дизель-генераторов.
Как сообщили в «Росэнергоатоме», на АЭС удалось сделать ремонт, устранив последствия украинских обстрелов. Также Гросси покажут конструкцию, которую построили для защиты хранилища отработанных ядерных отходов. При этом сообщается, что Киев усилил давление на сотрудников станции, их запугивают и пытаются подкупить, обещая крупные суммы за саботаж.
Руководитель МАГАТЭ также отметил, что в ближайшее время организация представит новую концепцию защиты АЭС.
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