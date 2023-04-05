Гибель империи: американский журналист предрек скорый крах США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

American Thinker: 250-летие США наступит через три года, а империи дольше не живут

Гибель империи: американский журналист предрек скорый крах США

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Плачевное состояние, до которого Америку довели собственные правители, угрожает существованию государства.

Соединенные Штаты превратились в «адскую дыру» наподобие «Голодных игр», где правящий класс по собственной прихоти разоряет экономику, разрушает мечты граждан и уничтожает каждого, кто встанет на пути. Об этом в статье для American Thinker пишет обозреватель Брайан Джундеф.

По его мнению, то состояние, в котором США находятся сейчас по вине своих правителей, угрожает самому существованию государства.

«Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года», — отметил Джундеф.

Он признался, что беспокоится за детей и внуков, ведь они станут первым поколением американцев, чьи возможности и благополучие будут скромнее, чем у родителей.

При этом, добавил автор, администрация США продолжает вести страну к краху. По мнению Джундефа, это видно по ситуации с Дональдом Трампом, которого демократы пытаются уничтожить с помощью государственной судебной системы.

На днях колумнисты китайской газеты Global Times высказали мнение, что США приближают свою «смерть», используя доллар как оружие. Они привели в пример ситуацию с системой SWIFT: США выдавили из нее Россию, однако вместе с тем от системы стали добровольно отказываться другие государства, которые более не хотят зависеть от доллара. Гигантский «мыльный пузырь» скоро лопнет, и от былых США не остается и следа, резюмировали китайские аналитики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель издания New York Post Джей Ньюман написал о приближении краха США из-за введения антироссийских санкций.

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