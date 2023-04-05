На месте прорыва трубопровода в Петербурге автомобиль провалился под землю

В результате прорыва трубопровода на Рижском проспекте в Петербурге автомобиль ушел под землю. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что сейчас проспект из-за аварии перекрыт, на месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, из-за разлива кипятка пострадали двое детей, несколько прохожих и сотрудник МЧС. По факту случившегося прокуратура Адмиралтейского района города организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае фура слетела с моста в реку после столкновения с легковым пикапом, которым управлял пьяный водитель.