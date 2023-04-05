Я пришел в себя только после 40: Курбан Омаров о ранних браках

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 49

Курбан Омаров признался, что в себя пришел только после 40 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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За плечами бизнесмена уже два официальных брака.

Курбан Омаров стал ответственным семьянином только после 40. В этом бывший супруг Ксении Бородиной признался на премьере фильма «Я хочу! Я буду!».

Столь резкие трансформации, по признанию бизнесмена, произошли с ним, когда в его жизни появилась его возлюбленная Валерия. Именно она стала той девушкой, с которой ему хочется разделить свою жизнь. Бывший супруг Бородиной не раз признавался, что хочет связать с Валерией узы юридически.

«У каждого человека разный возраст для вступления в брак. Это же все от гормонов зависит», — поделился своим мнением Омаров.

Для невесты бизнесмена этот брак станет первым. Девушка призналась, что она верит в то, что их союз сможет просуществовать всю жизнь. Иначе зачем все это?

«Мне кажется, очень странно хотеть именно замуж, задаться такой целью. Правильнее всего встретить человека, за которого захочется пойти замуж», — делится своим мнением девушка.

После развода с ведущей Ксенией Бородиной бизнесмен недолго был одинок. Совсем скоро у него завязались отношения с Валерией, которая младше его на 20 лет. Пара была вместе около года, но рассталась, как признается сам Омаров, по его вине. Затем Курбан публично попросил девушку вернуться к нему. Вновь добившись расположения своей избранницы, бывший супруг Бородиной заявил Валерии о серьезности своих намерений, тем самым намекнув на скорое предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, как Курбан Омаров заявил при своей будущей жене, что продолжает искать любовь.

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