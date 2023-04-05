Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках»
Глава государства добавил, что сейчас обстановка в Балтийском море неспокойная.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин напомнил о ситуации на «Северном потоке» на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, которая проходит в Кремле.
«Сегодня в Балтийском море, в прямом смысле, неспокойно», — заявил Путин.
Он также добавил, что очень надеется, что датская сторона поддержит предложение России об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.
Владимир Путин только что в Кремле с объемным заявлением по внешнеполитической тематике. Он объяснил, что на минувшей неделе подписал Концепцию внешней политики в новой редакции.
По его словам, Россия «не имеет враждебных намерений к кому бы то ни было», готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока».
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