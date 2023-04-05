Путин поручил жестко пресекать пропаганду Киева в новых субъектах РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Глава государства напомнил о «недобитом подполье» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Путин поручил жестко пресекать пропаганду Киева в новых субъектах РФ

Фото: The Kremlin Moscow / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава России Владимир Путин призвал отслеживать попытки украинской стороны дестабилизировать ситуацию в недавно присоединенных регионах страны. О необходимости борьбы с фейками и пропагандой киевского режима он заявил во время заседания Совета Безопасности РФ.

Президент отметил, что работа соответствующих органов должна быть направлена на более эффективную борьбу с криминальными схемами, которые используются противником в информационной сфере.

«Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», — прокомментировал он.

Путин добавил, что нельзя забывать о «недобитом подполье». По его словам, неонацистские и радикальные группировки до сих пор осуществляют свою деятельность в новых субъектах РФ. Глава государства призвал активизировать борьбу с нарушителями и злоумышленниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

18:40
Школьница! 49-летняя певица Варвара раскрыла секрет неувядающей красоты
18:31
Пассажирский автобус вспыхнул на ходу в Новосибирске
18:24
РR-директор МакSим раскрыла правду об интересном положении певицы
18:18
«Никаких границ»: Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши
18:10
Цена измен? Почему Наталью Кустинскую до конца жизни преследовали трагедии
18:10
Путин поручил жестко пресекать пропаганду Киева в новых субъектах РФ

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
«Где Голливуд и где Россия?»: SHAMAN о величии русской культуры перед западной
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео