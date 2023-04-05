«Я был неважнецким отцом»: Дмитрий Нагиев прокомментировал рождение внука

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84

Дмитрий Нагиев прокомментировал рождение внука и свой статус дедушки

«Я был неважнецким отцом»: Дмитрий Нагиев прокомментировал рождение внука

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый артист примерял на себя много разных амплуа в кино, но как он справляется в ролью дедушки в обычной жизни?

Не так давно российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приобрел статус дедушки — ребенок появился у его сына Кирила летом 2022 года. Скрывающий свою личную жизнь Нагиев-старший не стал раскрывать пол младенца, а после и вовсе попытался откреститься от него. Однако сейчас артист откровенно поделился личным в интервью журналу Men Today.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли», — прокомментировал он.

Нагиев добавил, что очень хочет давать советы по воспитанию ребенка и искренние назидания, однако он прекрасно понимает, что не сможет прожить ни одной минуты его жизни. Судя по всему, семья нечасто собирается вместе, за что ведущий сильно корит себя.

В заключение Дмитрий подчеркнул, что дети появляются у родителей для того, чтобы их воспитывали. Нельзя забывать о том, что они имеют свои интересы. По его мнению, наследники имеют полное право не прислушиваться к старшим и действовать по собственной воле. К этому стоит быть готовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии внука.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

0:53
Спецназ заблокировал напавших на пост ГАИ террористов в Ингушетии
0:39
Семенович серьезно заболела после отпуска в Турции: «Ничего сырого есть не могу»
0:25
Херш раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» польско-украинской группой
0:11
Пенсионер и его внуки чуть не погибли при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
23:57
Актриса Эвелина Бледанс отметила 54-летие фотосессией в обнаженном виде
23:46
«Еще интереснее и красивее»: космонавты поделились планами освоения других планет

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео