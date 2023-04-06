Едва не потерявшая ребенка дочь певицы Славы показала мужа и новорожденного сына

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 11

Александра Морозова привезла малыша домой. Счастливая молодая мама продолжает делиться кадрами выписки из роддома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / sasha_morozova_who_is; 5-tv.ru

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Дочь певицы Славы (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) Александра Морозова показала своего новорожденного сына и счастливого мужа Андрея Дедова — новоиспеченного молодого папу. 24-летняя звезда родила первенца 30 марта. Не обошлось без трудностей — по медицинским показаниям было проведено кесарево сечение на 37-й неделе беременности. Врачи заметили, что ребенок не дышит и поспешили. Теперь все страхи позади, супруг Морозовой, который не успел на роды, наконец взял на руки своего сына. Имя мальчика пара пока не раскрыла.

В личном блоге Александра Морозова опубликовала фото и видео с малышом и мужем. Дедов на них буквально светится от счастья, с лица не сходит улыбка. Звезды планировали совместные роды. Молодая мама призналась, что страшно испугалась за ребенка, узнав, что его душит обмотавшаяся вокруг шеи пуповина. Она очень ждала супруга, но откладывать операцию было нельзя. После ее успешного завершения Морозова признавалась — будь любимый рядом, ей было бы проще пережить стресс.

«Не передать, что мы пережили. Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач», — цитирует певицу Славу KP.RU.

Андрей Дедов не мог налюбоваться на жену и сына во время выписки. Фото: Instagram* / sasha_morozova_who_is

Морозовой 24 года, ее избраннику 25. Вместе влюбленные уже не первый год: осенью поженились, а теперь стали родителями. Молодая мама подчеркнула в одном из интервью, что все 770 тысяч рублей за ведение беременности и роды они заплатили перинатальному центру из своего кошелька. Никто из состоятельных родственников не помогал. Она нисколько не жалеет о вложении, ведь ситуацию контролировали опытные профессионалы.

Бабушка Слава не смогла приехать на выписку дочери и внука. Она с таким нетерпением ждала появления мальчика на свет, очень переживала, когда узнала об операции. Но почему-то не появилась в такой важный день в роддоме. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему артистка пропустила выписку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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