Курс доллара впервые за последние месяцы превысил 80 рублей

Курс доллара в России впервые почти за год достиг 80 рублей. Об этом говорят последние данные торгов на Московской бирже.

Из обнародованной информации следует, что в четверг, в 09:53 по московскому времени, валюта достигла 80, 1 рубля. Курс евро при этом тоже обновил годовой рекорд и составил к этому же времени 87, 5 рубля.

Эксперты связывают ослабление рубля, в частности, завершением налогового периода в марте, отмечает издание РБК. А также объясняют это дисбалансом спроса и предложения валюты. Однако поддержку российскому рублю может оказать рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель на фоне решения стран ОПЕК+ сократить добычу «черного золота», полагают «Известия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юань стал самой торгуемой валютой в России.