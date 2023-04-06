Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 176

Ранее сообщалось, что пилот после падения спрятал в лесополосе оружие и бронежилет, однако силовики обнаружили новые находки.

Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу

Фото: 5-tv.ru

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Украинские самолеты, один из которых рухнул под Брянском, несли на борту авиабомбы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, сотрудниками ОМОН и МВД были обнаружены две воронки. Диаметр первой составляет шесть метров, а второй — четыре. Также сотрудниками правоохранительных органов были найдены осколки авиационных бомб.

«Неподалеку от места падения самолета удалось обнаружить также автомат Калашникова и бронежилет, которые пилот спрятал», — прокомментировал источник.

Силовики также обнаружили ручку рычага сброса снаряда и электронные планшеты. Кроме того сообщается о нахождении тетради с записями, двух видеокамер и двух магазинов с патронами.

Накануне, 5 апреля украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области. Пилот был задержан пограничным отрядом ФСБ РФ. Он сообщил, что в паре с ведущим самолетом вылетел из Киевской области для осуществления проверки работ систем местных ПВО. Полет осуществятся на малой высоте 50 метров. Мужчина, который оказался частным пилотом, утверждает, что не догадывался о своем местонахождении после крушения, а оружие спрятал в лесополосе из-за страха быть расстрелянным украинской теробороной.

Местные диспетчеры сообщали, что границу с Брянской области пересекли два самолета. Уточнялось, что они сбросили что-то на территории Суражского района, наблюдался дым. Один из самолетов успел вернуться на территорию Украины, а второй запутался в ЛЭП и рухнул на землю.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых показаний украинского пилота.

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