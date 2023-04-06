«У многих обида»: Волочкова объяснила поведение сбежавших из РФ артистов

Знаменитая балерина ни на секунду не сомневается — ее место на Родине. Однако иную позицию она тоже пытается понять.

Артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о людях, покинувших Россию. Она вспомнила, как сама была вынуждена уехать из страны и с каким удовольствием вернулась и продолжает жить на Родине по сей день. Прошлым и настоящим знаменитость поделилась в интервью изданию «Мослента».

По словам примы Большого театра, в 1999 году ее «выжили» из России и на контрактной основе отправили работать в Лондон. К счастью, спустя два года за ней в Англию отправился и вернул домой хореограф Юрий Григорович.

«Я уезжала в Лондон, так как меня вынудили. Давайте вспомним историю русского балета. Многие таланты, так же как и я, вынуждены были уезжать из России», — добавила она.

Волочкова отметила, что сегодня многие люди «в страхе покидают» Россию, однако сама она уезжать не собирается. Танцовщица признается в сильнейшей любви к своей русской аудитории и своему творчеству, в которых и заключается ее настоящий патриотизм.

«Поймите, у многих обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе», — объяснила звезда отечественного шоу-бизнеса.

Анастасия Волочкова уверена, что могла бы пользоваться спросом на Западе, но сейчас ей ближе к сердцу навещать российскую глубинку, отдаленные маленькие города. Выступая именно там она проникается эмоциями и чувствует любовь поклонников, для которых ее появление — событие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова рассказала о ночном свидании на Красной площади.