Шойгу проинспектировал предприятия оборонной промышленности в Нижегородской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ в Нижегородской области. Он побывал в цехах, где производят артиллерийские и авиационные боеприпасы. После — провел совещание с главами предприятий и профильных органов военного управления. И особо обратил внимание на график гособоронзаказа.

Министру доложили, что объем продукции увеличен в разы за последние месяцы. А мощность предприятий будет расширяться. Это нужно, чтобы обеспечить Вооруженные силы всем необходимым в зоне СВО.