Шойгу проинспектировал предприятия оборонной промышленности в Нижегородской области

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Какова ситуация с обеспечением войск в России сегодня?

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ в Нижегородской области. Он побывал в цехах, где производят артиллерийские и авиационные боеприпасы. После — провел совещание с главами предприятий и профильных органов военного управления. И особо обратил внимание на график гособоронзаказа.

Министру доложили, что объем продукции увеличен в разы за последние месяцы. А мощность предприятий будет расширяться. Это нужно, чтобы обеспечить Вооруженные силы всем необходимым в зоне СВО.

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