В купальниках и шортах: в Сочи стартовал горнолыжный фестиваль «Бугель-Вугель»

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В Сочи стартовал горнолыжный фестиваль «Бугель-Вугель»

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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На карнавал приехали тысячи лыжников и сноубордистов со всей страны.

В Сочи высоко в горах стартовал фестиваль «Бугель-Вугель». Это легендарный костюмированный фестиваль зимних видов спорта. Люди буквально весь год готовятся и выбирают наряды для креативных спусков на горных лыжах и сноубордах.

В этом году их целых семь, в том числе «Пижамный», «Красная дорожка», «Свадебный» и, пожалуй, самый популярный и известный — «Совершенно летний». В купальниках и шортах.

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В купальниках и шортах: в Сочи стартовал горнолыжный фестиваль «Бугель-Вугель»
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