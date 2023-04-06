В купальниках и шортах: в Сочи стартовал горнолыжный фестиваль «Бугель-Вугель»
В Сочи стартовал горнолыжный фестиваль «Бугель-Вугель»
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
На карнавал приехали тысячи лыжников и сноубордистов со всей страны.
В Сочи высоко в горах стартовал фестиваль «Бугель-Вугель». Это легендарный костюмированный фестиваль зимних видов спорта. Люди буквально весь год готовятся и выбирают наряды для креативных спусков на горных лыжах и сноубордах.
В этом году их целых семь, в том числе «Пижамный», «Красная дорожка», «Свадебный» и, пожалуй, самый популярный и известный — «Совершенно летний». В купальниках и шортах.
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