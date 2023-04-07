США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Киев подал заявку на членство еще в сентябре прошлого года.

Не все страны Североатлантического альянса готовы включить в свои ряды Украину. По итогам последних переговоров участники НАТО так и не пришли к общему мнению по этому вопросу. Как пишут авторы издания Financial Times в очередной статье, ссылаясь на информированные источники, три государства не соглашаются принять Киев в блок.

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также Балтийских стран предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — отмечается в материале.

Информаторы издания подчеркивают, что на этой неделе министры иностранных дел стран-участниц альянса совещались — думали, как интегрировать Киев. При этом единого мнения достичь не удалось. Кто-то предлагал вручить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, а кто-то — оспаривал идею. Известно, что в ходе данного спора отрицательно высказался представитель США.

Штаты, по данным издания, готовы продолжать поставлять на Украину оружие, помогать деньгами и гуманитарными грузами. Но не принимать в НАТО. И других коллег по блоку американцы призывают следовать их примеру.

Киев подал заявку на членство, причем на процедуру в ускоренном порядке, в сентябре прошлого года. В Москве не раз отмечали, что расширение альянса в сторону российских границ и ориентация Украины на Запад — одни из причин начала спецоперации.

Ранее 5-tv.ru выяснял, поможет ли Киеву вступить в НАТО резолюция Литвы.

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