Хамелеоны и многоножки: в Домодедово задержали туриста с полным рюкзаком экзотической живности

Контрабандист пытался провезти их в Россию для дальнейшей продажи.

По-настоящему живой багаж задержали в московском аэропорту Домодедово. У одного из туристов в чемодане обнаружили южноафриканскую фауну — 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканскую длиннохвостую ящерицу, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, марципановых тараканов и много чего еще. И все это — в одном рюкзаке.

Не хватало только львов, крокодилов и 38 попугаев. Путешественник из ЮАР привез живность на продажу. Правда часть погибла. Уцелевшую экзотику передали специалистам, а сам контрабандист задержан.