Умерла Нора Форстер, жена вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона

Жена бывшего фронтмена британской группы Sex Pistols Джона Лайдона — Нора Фостер — скончалась в возрасте 80 лет. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на вдовца. Последние пять лет были тяжелыми для пары, так как Фостер страдала болезнью Альцгеймера. Однако музыкант не скрывал ее состояние, ухаживал, говорил о ней с нежностью. Сейчас артист не представляет, как будет жить без женщины всей своей жизни. Это мрачное будущее видится ему «невыносимым».

«Нора несколько лет жила с болезнью Альцгеймера. За это время Джон стал ее постоянным опекуном. Пожалуйста, уважайте горе Джона и дайте ему личное пространство. Покойся с миром, Нора», — обращаются к публике и прессе представители Лайдона.

Неизлечимый недуг Фостер диагностировали вскоре после переезда пары в Лос-Анджелес, Калифорния. Год назад ветеран панка откровенничал с прессой — говорил, что при первой встрече оба и подумать не могли о романе. Музыканта тогдп предупредили, что с Норой не стоит связываться. То же сказали и ей про солиста Sex Pistols. Кроме того, Фостер была на 14 лет старше Лайдона. Но, как отмечал певец, «искры полетели», сопротивляться было бесполезно.

«Я всегда любил эту женщину. Это было мгновенное притяжение, и это никуда не делось. Я никогда не ожидал, что буду чувствовать себя так», — признавался вокалист журналистам в прошлом году.

Нора Фостер была наследницей издательства, моделью и актрисой, питала страсть к музыке и жизни рок-тусовки, принимала у себя икон современности, занималась также работой промоутера групп. У нее была дочь Ариана от брака с немецким певцом Франком Форстером.

Фостер и Лайдон познакомились в Лондоне в знаменитом магазине одежды Вивьен Вествуд Sex. Пара была в браке 44 года. Свои дети у знаменитостей так и не появились. Для Арианы новый избранник матери стал приемным отцом. Девушку позже узнали как Ари Ал — солистку популярной девичьей панк-группы The Slits. Исполнительница умерла в 2010 году от рака в возрасте 48 лет.

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