Пройти не дадут: как российские бойцы защищают левый берег Днепра

ВСУ планируют наступление на правом берег Днепра. Либо делают вид, что планируют. Накапливают технику, живую силу, подвозят боекомплект и средства контроля. Вот только живет все это до первых пролетов СУ-25. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова рассказала об укреплениях российской армии на левом берегу реки.

«Идем по траншее, до берега Днепра примерно 130 метров», — говорит журналист.

В окопах сыро — прошел дождь. Но и в этом есть плюсы — беспилотники противника в такую погоду не работают.

«А это выходы, да? Наша артиллерия работает?» — спрашивает Графчикова у российского бойца.

«Да, это наша», — отвечает он.

А вот и результат ее работы. С крыши этой уничтоженной двухэтажки противник вел стрельбу из ПТУРа. Там же хранились боеприпасы. С неба бойцов поддерживает и наша авиация. Штурмовая группа Су-25 с ювелирной точностью наносит удары по украинским боевикам. Посадки пылают.

ВСУ планируют наступление. Скапливают технику и подбираются ближе к Днепру. Но все эти движения прекрасно видны нашим наблюдателям.

Глаза устают быстро. Но скоро смена. Да и с других точек поддерживают.

«А тут сразу три я смотрю бойницы, можно втроем работать», — говорит Графчикова.

«Конечно. Один человек может ошибиться, второй должен продублировать», — отвечает российский боец.

Рядом — расчеты пулеметчиков и гранатометчиков, которые в любой момент готовы отработать по цели. Днем обстановка спокойнее. Диверсионные группы противника форсировать Днепр пытаются в основном по ночам или рано утром.

«Замечены в основном легкие лодки, это три-пять человек в каждой. В момент прибытия были бронированные катера, но мы их уработали», — рассказывает командир взвода мотострелкового полка с позывным «Киргиз».

Для командира взвода этот военный конфликт — не первый. Боевым опытом делится с молодыми товарищами.

«По выслуге лет на пенсию, на пенсии побыл десять месяцев, вот теперь опять здесь. Приходится прямо здесь в окопах прям это все бойцам передавать, объяснять», — рассказал он.

К наступлению готовы. Но предосторожность — не лишняя. По всей береговой линии укрепляют окопы, строят дополнительные огневые точки.