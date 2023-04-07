Пройти не дадут: как российские бойцы защищают левый берег Днепра
Диверсионные группы противника пытаются форсировать в основном по ночам или рано утром.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
ВСУ планируют наступление на правом берег Днепра. Либо делают вид, что планируют. Накапливают технику, живую силу, подвозят боекомплект и средства контроля. Вот только живет все это до первых пролетов СУ-25. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова рассказала об укреплениях российской армии на левом берегу реки.
«Идем по траншее, до берега Днепра примерно 130 метров», — говорит журналист.
В окопах сыро — прошел дождь. Но и в этом есть плюсы — беспилотники противника в такую погоду не работают.
«А это выходы, да? Наша артиллерия работает?» — спрашивает Графчикова у российского бойца.
«Да, это наша», — отвечает он.
А вот и результат ее работы. С крыши этой уничтоженной двухэтажки противник вел стрельбу из ПТУРа. Там же хранились боеприпасы. С неба бойцов поддерживает и наша авиация. Штурмовая группа Су-25 с ювелирной точностью наносит удары по украинским боевикам. Посадки пылают.
ВСУ планируют наступление. Скапливают технику и подбираются ближе к Днепру. Но все эти движения прекрасно видны нашим наблюдателям.
Глаза устают быстро. Но скоро смена. Да и с других точек поддерживают.
«А тут сразу три я смотрю бойницы, можно втроем работать», — говорит Графчикова.
«Конечно. Один человек может ошибиться, второй должен продублировать», — отвечает российский боец.
Рядом — расчеты пулеметчиков и гранатометчиков, которые в любой момент готовы отработать по цели. Днем обстановка спокойнее. Диверсионные группы противника форсировать Днепр пытаются в основном по ночам или рано утром.
«Замечены в основном легкие лодки, это три-пять человек в каждой. В момент прибытия были бронированные катера, но мы их уработали», — рассказывает командир взвода мотострелкового полка с позывным «Киргиз».
Для командира взвода этот военный конфликт — не первый. Боевым опытом делится с молодыми товарищами.
«По выслуге лет на пенсию, на пенсии побыл десять месяцев, вот теперь опять здесь. Приходится прямо здесь в окопах прям это все бойцам передавать, объяснять», — рассказал он.
К наступлению готовы. Но предосторожность — не лишняя. По всей береговой линии укрепляют окопы, строят дополнительные огневые точки.
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