Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Никиты Лащенова

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У мальчика врожденный порок сердца. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал шестилетний Никита.

У мальчика врожденный порок сердца. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция, стоимостью почти полтора миллиона рублей. У семьи Никиты таких денег нет.

Но благодаря вам удалось собрать всю сумму и даже в два раза больше. Всего за сутки вы перечислили три миллиона 262 тысячи 571 рубль.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
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