Боятся вскрыть раны: в Москве прошла премьера спектакля «Разговоры после погребения»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 716

Пьеса, написанная французским драматургом в середине 80-х годов прошлого века, актуальна в наши дни.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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В Москве в LA’Театре прошла премьера спектакля «Разговоры после погребения» по одноименной французской пьесе драматурга Ясмины Реза. Режиссером выступил художественный руководитель театра Вадим Дубровицкий. Действующие роли исполнили актеры Евгений Дятлов, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц, Валентин Смирнитский, Роза Хайруллина и Нелли Уварова.

По признанию Вадима Дубровицкого, первые трудности возникли на этапе подбора актерского состава.

«Большое количество актеров, прочитав эту пьесу, не понимают, о чем она и зачем ее делать. И вот когда это собралось постепенно, я понял, что можно начинать. ‹...› Чем пьеса сложнее, тоньше и интереснее, тем тяжелее рассказать, про что она», — поделился с 5-tv.ru режиссер.

По сюжету постановки герои пытаются удержать «хрупкое равновесие лжи». Боясь вскрыть свои раны, персонажи создают иллюзию того, что все хорошо, и врут своим самым близким. Переломным моментом для героев становится смерть отца и теперь каждому из них приходится решить, как они готовы распорядиться своей дальнейшей жизнью, ведь в прошлое вернуться нельзя, и как раньше уже точно не будет. Яблоком раздора становится Элиза, бывшая подруга Алекса, которая, приехав в дом, начинает крутить роман с его братом Натаном.

«Освобождение людей из-под гнета семейного, любого, это процесс болезненный. В постановке повествуется про эту боль, про эту болезнь, временами очень смешную, временами пронзительно страшную», — делится режиссер.

Проблематика пьесы актуальна в наши дни, ведь и сейчас многим людям приходится обманывать, и даже своих близких.

«Кто-то врет, потому что боится, что родные могут помешать осуществить какие-то замыслы или из-за того, что они стесняются говорить это, не решаются. Много причин», — рассказывает исполнитель роли Пьера, брата умершего отца героев, Валентин Смирнитский.

Серые тона, использованные в постановке, как будто отражают те сомнения и душевные переживания, с которыми пришлось столкнуться героям. На сцене актеры не играют, они живут. В прямом смысле.

«У нас будут принимать еду по-настоящему. У нас будут по-настоящему чистить овощи и готовить овощное рагу. И курить тоже по-настоящему. Единственное, что на сцене невозможно, на мой взгляд, это пить спиртные напитки», — рассказывает Вадим Дубровицкий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла премьера постановки «Дядя Ваня» в МХТ имени А. П. Чехова.

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