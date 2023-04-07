«Это блеф»: Подоляк отреагировал на утечку секретных документов Пентагона

В офисе Владимира Зеленского назвали произошедшее уловкой спецслужб России.

В Сеть попали секретные документы США и НАТО о планах наступления ВСУ. Позднее в офисе Владимира Зеленского подтвердили скорое наступление, но саму утечку назвали «уловкой российских разведслужб».

«Это блеф, пыль в глаза. <…> К реальным планам Украины это не имеет отношения», — отреагировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

В пятницу, 7 апреля, в Пентагоне начали расследовать обстоятельства утечки секретных данных в Сеть о планах США и НАТО о контрнаступлении Украины. В слитых документах были данные о графиках поставок оружия Киеву, численности войск и батальонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление в ближайшие недели. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.