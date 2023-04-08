Во Франции «желтые жилеты» выступили против помощи Украине

Во Франции, где продолжают бастовать противники пенсионной реформы, теперь все громче критикуют президента страны Эммануэля Макрона. Против его политики в целом сейчас вновь выступают еще и «желтые жилеты». Лидер движения обвинил его в том, что бесконечная помощь Украине и антироссийские санкции могут окончательно погубить экономику страны.

«Санкции были введены, чтобы бороться с Россией. Но эти меры оказались неэффективными. Во-первых, потому что ситуация на Украине так и не изменилась, а во-вторых — санкции по итогу ударили по всей Европе», — говорит лидер «желтых жилетов» Тьерри Поль Валетт.

По словам активистов, на сегодняшний день все эти ограничения привели к тому, что убытки несут сами французы. Продукты питания и топливо подорожали в разы. Инфляция рекордная, а западные лидеры при этом предлагают и дальше финансировать Киев.