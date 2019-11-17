Недовольные французскими властями «желтые жилеты» продолжают выходить на улицы по всей стране и устраивать беспорядки. Мало кто помнит, что началось все год назад с цен на бензин. Отсюда и желтая жилетка автомобилиста как униформа и символ движения.

«Желтые жилеты» в своем роде уникальны. Где еще в Европе можно встретить уличное движение, которое вот уже 365 дней проверяет на прочность режим. Только если Каталония, но там другие цели и периодичность — от случая к случаю.

И если все во Франции начиналось с экономических требований, то теперь этот список расширился и все громче на улицах звучат политические лозунги. За этот года полиция задержала более десяти тысяч сторонников движения. А 400 человек отправились прямиком за решетку.

Но протестующие не желают успокаиваться. Неслучайно их активно поддерживают почти все оппозиционные силы — от правых сторонников Ле Пен до левых соратников Меланшона! Когда на улицы выходит до 300 тысяч человек по всей стране — это сложно оставить без внимания. На этот раз полицейским даны четкие указания — готовиться к различным вариантам развития событий, даже самым тяжелым.

Все говорит о том, что в Елисейском дворце серьезно напуганы. Ведь если что-то пойдет не так, то достаточно будет одной искры. И тогда в этом желтом пламени сгорят последние амбиции нынешней власти. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров с репортажем из Франции.

Пожарные не успевают заливать водой машины, скутеры, мусорные баки и витрины. Силы правопорядка не в силах потушить пламя куда сильнее — гражданского протеста.

Подожженная техника парижской мэрии на площади Италии — реакция на водометы, газовые пушки, тяжелую технику военной полиции. «Желтые жилеты» стоят насмерть.

Заранее согласованную акцию власти буквально берут в кольцо из слезоточивого газа и светошумовых гранат. Первые раненые и сотни задержанных, но несломленное желтое сопротивление, как и год назад, расползается по столице и ждет подкрепления.

Эммануэль Леруа, политолог: «Это не просто жилет, а символ борьбы за справедливость. Ну а это просто необходимость — полиция ведь не только слезоточивый газ распыляет, но и нервно-паралитический, как на войне».

Стандартный арсенал на боевой уик-энд. Представителя вполне мирной профессии бизнес-консультанта в Эммануэле Леруа из пригорода Парижа выдает, пожалуй, лишь Mercedes. В столицу он едет из деревни Орли сюр Морэн, где в Первую мировую союзники победили под Марной, после чего война затянется еще на долгие четыре года. История, кажется, повторяется.

Эммануэль Леруа, политолог: «Мы будем сражаться, пока не будет референдума гражданских инициатив, чтобы мы решали нашу судьбу, а не политики, которые думаю только о себе».

По тем же полям, что и его героические предки, он едет на войну, которой пошел уже второй год. И пусть за год их ряды несколько поредели, но, как и в ноябре 2018-го, стратегические цели все те же: блокировать Елисейские поля, окружную дорогу и взять город в кольцо с запада и востока. Детали наполеоновских планов отныне принято не разглашать публично. Жилеты научены горьким опытом.

Полиция не щадит ни пенсионеров, ни студентов — под газовой контратакой желтые жилеты вынуждены ненадолго отступить.

Андрей Захаров, корреспондент: «Желтые жилеты не смогли сразу взять запад Парижа из-за стены слезоточивого газа, которая отделяет центр города от богатых буржуазных районов».

Каждую субботу полицейская префектура Парижа перекрывает для манифестаций такие знаковые для города места, как Елисейские поля, Нотр-Дам. В праздничный для жилетов уик-энд охранные меры распространились почти на все центральные кварталы, как на 1 мая, сообщили в полиции. Такой вот «праздничный» прием!

Газовые шашки выпускают по воздуху, а не по земле, согласно негласной договоренности — чтобы было больше пострадавших.

Закрытое метро, крупные сетевые магазины, повышенные меры безопасности. Власти боятся второй волны желтого восстания, ведь, несмотря на практически мораторий на еженедельные репортажи во французских СМИ, их требования по-прежнему поддерживает без малого половина республики.

Местный житель: «Я поддерживаю жилетов — нужно лишить пожизненных пенсий министров и депутатов. Они могут занимать должность несколько месяцев, а потом до конца получать миллионы».

Так из почти полусотни требований правительство выполнило от силы три — приостановило законопроекты о новых налогах на топливо и ввело прибавки малоимущим трудящимся и пенсионерам. В среднем на сто евро.

Вместе с транспортниками, рабочими и студентами на улицы по всей Франции, особенно в небольших городках, выходят медики, которые уже не первый месяц добиваются увеличения штата, зарплат и мест для пациентов.

Ламия, врач: «Государственные больницы умирают. Бюджетных ограничений слишком много. Мы больше не можем работать в хороших условиях. С нас хватит, пациент ждет несколько часов и может умереть».

На здравоохранение в бюджете денег нет; напротив, на ущерб для здоровья своих граждан — нашлись, миллионы евро, по данным отчетов МВД, продолжают выделять на усиление силовиков — закупку резиновых пуль и баллонов с газом. И как результат, вместо решения проблем, погибшие, тысячи искалеченных и столько же дел в отношении протестующих с обвинительным решением.

Дмитрий де Кошко, историк: «Это напоминает коммуну парижскую. Это социальная месть людей, которые боятся бунта бедных!»

Этот бунт французский историк российского происхождения Дмитрий де Кошко называет самым массовым и долгоиграющим за всю историю Пятой республики. Власти всячески пытались перекрасить жилетов — сначала в черный, обвинив в насилии и вандализме и смешав с ультралевыми из так называемого «блэк-блок», затем в коричневый, выставляя бунтовщиков расистами-антисемитами, и теперь вот — в зеленый.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Правительство нам про конец света, а мы ему про конец месяца. Так вот, мы будем и мы должны работать с тем и с другим!»

Таков был ответ главы республики «желтым жилетам» год назад. За три месяца, по словам Макрона, в стране должен был начаться новый экологический и социальный переход. И если президент имел в виду экологические протесты, которые в итоге разбавили желтые жилеты, то он своего добился.

Камий Вейрес, климатолог: «Нет 100%-х доказательств, что потепление планеты вызвано именно человеком, но просто выгодно использовать эту страшилку, чтобы отвлекать людей от социальных проблем и собирать с нас деньги на якобы полезную экологическую политику».

По мнению экспертов, куда полезнее было бы подсчитать реальный ущерб от желтых жилетов, чтобы не допускать повторения этой истории. Впрочем, по словам министра экономики Франции, вроде бы не все так плохо — всего-то 200 миллионов. Хотя, согласно недавнему Парламентскому отчету, только гостинично-рестарационный бизнес потерял почти миллиард. По расчетам независимого института экономических исследований, протесты обошлись стране как минимум в 0,3% ВВП, а это уже почти два миллиарда. И судя по первому дню рождению «желтых жилетов», закрывать этот счет пока слишком рано.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о смерти мозга НАТО.