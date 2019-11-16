Видео: «желтые жилеты» устроили новые беспорядки и заволокли дымом Париж

Последствия акции «желтых жилетов» в столице Франции попали на видео.

На записях видно, что место проведения мероприятия находится за густой дымовой завесой. Открытого пламени не видно — в ход пошли дымовые шашки. К настоящему времени известно о более чем 20 задержанных.

В последнее время «желтые жилеты» не проводят масштабных протестов. Сегодняшняя акция приурочена к годовщине действий движения — в середине ноября 2018 года французы, надев желтые дорожные жилеты, вышли на улицы.

Люди требовали от правительства снизить цены на автомобильное топливо. К первой акции присоединились порядка 282 тысяч человек. Число сторонников движения постепенно росло, а список требований расширялся. Акции протеста стали еженедельными и проводились каждую субботу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Париж отметил «День взятия Бастилии» огненными беспорядками — к участникам шествия тайно присоединились «желтые жилеты».