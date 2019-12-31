  1. Пятый канал
  4. В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

, 9:34 Эфирная новость 19

Представителям движения в этот день также запрещается иметь при себе снаряды для фейерверка и легковоспламеняющиеся предметы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Laurent Paillier, 5-tv.ru

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 70

В Париже запретили «желтым жилетам» проводить акции протеста 31 декабря и 1 января. На Новый год в городе запланированы массовые гуляния и власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.

В эти два дня запрещено выходить на улицу с травматическим оружием и использовать пиротехнику. Ведь почти каждая забастовка на Елисейских полях заканчивается поджогами и столкновениями с полицией. За порядком будут следить сто тысяч жандармов и бойцов антитеррористических подразделений.

А вот сторонники оппозиции в Гонконге добились разрешения на митинг 1 января. И это несмотря на то, что накануне Рождества, в результате протестов там пострадали больше 20 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 70
18 нояб
С начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро
17 нояб
«Желтым жилетам» — год. За что сейчас выступают протестующие во Франции?
16 нояб
Видео: «желтые жилеты» устроили новые беспорядки и заволокли дымом Париж
15 июл
Огненными беспорядками Париж отметил «День взятия Бастилии»
14 июл
Гвоздем программы на параде 14 июля в Париже стал летающий солдат — видео
1 мая
Россия ждет реакции ОБСЕ на инцидент с журналисткой РИА Новости
1 мая
Видео: Ожесточенные столкновения «желтых жилетов» и полицейских во Франции
20 апр
Видео: «Желтые жилеты» закидывают полицейских экскрементами, самокатами и кирпичами
20 апр
Традиционно в субботу: По меньшей мере 70 «желтых жилетов» задержаны в Париже
17 мар
Макрон обвинил всех «желтых жилетов» в желании уничтожить Францию

Читайте также

+3° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

10:30
Сестра Ким Кардашьян подарила годовалой дочери бриллиантовое кольцо
10:19
Войны и болезни: обнародованы пророчества Ванги на 2020 год
10:10
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
9:58
Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
9:46
Башкирский школьник погиб, упав со стула и случайно порезав себе шею
9:34
В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

Сейчас читают

Кому корпоратив, кому строгать салаты: как звезды будут встречать Новый год
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]