В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

В Париже запретили «желтым жилетам» проводить акции протеста 31 декабря и 1 января. На Новый год в городе запланированы массовые гуляния и власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.

В эти два дня запрещено выходить на улицу с травматическим оружием и использовать пиротехнику. Ведь почти каждая забастовка на Елисейских полях заканчивается поджогами и столкновениями с полицией. За порядком будут следить сто тысяч жандармов и бойцов антитеррористических подразделений.

А вот сторонники оппозиции в Гонконге добились разрешения на митинг 1 января. И это несмотря на то, что накануне Рождества, в результате протестов там пострадали больше 20 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.