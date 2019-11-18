С начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро

Мировой столицей протестов стал самый романтичный город — Париж. Вот уже год, как «желтые жилеты» каждые выходные выходят на улицы. Беспорядки то стихают, то усиливаются, и к ним, кажется, привыкли не только в Париже. Но минувшие выходные побили все рекорды. Горящие машины и кафе, задержаны почти 200 человек. Но это только начало, уверен корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров, который оказался в эпицентре акций протеста. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, за что сейчас выступают протестующие во Франции.