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  4. С начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро

С начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро

, 9:51 Эфирная новость 30

Протестные акции во французской столице проходят вот уже год. За это время пять тысяч предприятий, пострадавших в ходе протестов, обратились к правительству за помощью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Julien Mattia, 5-tv.ru

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 69

Мировой столицей протестов стал самый романтичный город — Париж. Вот уже год, как «желтые жилеты» каждые выходные выходят на улицы. Беспорядки то стихают, то усиливаются, и к ним, кажется, привыкли не только в Париже. Но минувшие выходные побили все рекорды. Горящие машины и кафе, задержаны почти 200 человек. Но это только начало, уверен корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров, который оказался в эпицентре акций протеста. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, за что сейчас выступают протестующие во Франции.

Тема:
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