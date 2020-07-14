Массовые погромы начались во Франции с наступлением Дня взятия Бастилии — видео
В разных городах страны на улицы вышли толпы митингующих.
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Фото, видео: РИА Новости / Виктория Иванова; Twitter @HZ_Press, @ AnonymeCitoyen, @inforbx, @DocteurGonzo4, @cpasdeslol18, @HardenOumar
Толпы протестующих вышли на улицы разных городов Франции с наступлением Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, и устроили настоящие погромы. Несмотря на работу полиции, избежать нарушений общественного порядка не удалось. Митингующие начали сжигать машины, жечь костры на городских улицах, а кое-где даже устроили стрельбу. Кадры, на которых слышны хлопки от выстрелов и объятые пламенем автомобили, очевидцы случившегося выкладывали в Twitter.
Массовые беспорядки в День взятия Бастилии прошли во Франции и в прошлом году. Тогда протестующие, выкрикивающие лозунги движения «желтых жилетов», ломали ограждения и пытались строить из них баррикады. В ответ на это правоохранительные органы, желающие утихомирить толпу, применили слезоточивый газ.
Акции протестов «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года после объявления в стране повышения налога на топливо и роста цен на бензин. Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих желтых жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.
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