🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 8 апреля. В субботу не стоит утруждать себя делами, которые можно выполнить в будние дни. Проведите время для себя — встретьтесь с друзьями или устройте семейные посиделки.

Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

♈ Овны

Рост сам по себе не труден, Овны. Наше сопротивление этому продлевает наши страдания. Обратите внимание на то, как и где Вселенная призывает вас отказаться от сопротивления и стать единым целым с потоком энергии жизни. Отпустите свою старую историю и с любовью нажмите на кнопку перезагрузки. Не бойтесь визуализировать для себя совершенно новую реальность.

Космический совет: пора начинать строить новые планы на жизнь.

♉ Тельцы

Ваша способность воплощать мысли в реальность — это то, на чем вам стоит сосредоточиться сегодня! Вы готовы проявить себя как наиболее воплощенную версию себя! Вы готовы превратить свои раны в мудрость, а свою боль в силу. Однако не забудьте запастись энергией, прежде чем сделать следующий большой шаг.

Космический совет: пора проявить свои лидерские качества.

♊ Близнецы

Не тратьте свою жизнь на ожидание, Близнецы. Хватит путаться в паутине вопросов — «как» и «почему». Вместо этого прислушайтесь к своему чутью и рискните. Вы не пожалеете о решениях, которые примете сегодня.

Космический совет: пора выбираться из зоны комфорта.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля

♋ Раки

Сегодня вы благодарны за все, что имеете в жизни, и за все, что будет только впереди. Ваши внутренние радиочастоты делают вас магнитом для чудес, Раки. Что если Вселенная хочет дать вам больше, чем вы можете себе представить и рассчитываете? Позвольте себе быть очарованными самой жизнью.

Космический совет: расслабьтесь и принимайте подарки судьбы.

♌ Львы

Сегодня звезды советуют вам как следует отдохнуть. Займитесь своими любимыми делами, Львы. Приготовьте ужин и пригласите на него друзей, посетите культурное мероприятие, проведите пару часов за чтением книги или же выйдите на прогулку по городу. Ваши отношения с собой изменятся в ближайшие месяцы!

Космический совет: посвятите этот день себе.

♍ Девы

Вы справлялись с одним кризисом за другим, без перерывов между ними. Сделайте себе одолжение — перестаньте нервничать. Отвлекитесь от гнетущих вас обстоятельств. Вселенная желает вам самого лучшего. Помощь и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, найдут свое применение в вашем опыте, когда вы будете к этому готовы, Девы.

Космический совет: отвлекитесь от гнетущих вас обстоятельств.

Можно выдохнуть: таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля

♎ Весы

Что означает для вас «бегство от действительности», Весы? От чего вы могли бы убежать в это время? Это напоминание вам о том, что нужно сделать паузу и понаблюдать за нездоровыми механизмами выживания, которые в последнее время вошли у вас в привычку.

Космический совет: пришло время вернуть любовь, заботу и нежность в свою жизнь.

♏ Скорпионы

Стремление к тому, чего вы хотите, не должно быть похоже на войну, Скорпионы. Расслабьтесь и снимите напряжение. Вся необходимая помощь и ресурсы будут предоставлены именно в тот момент, когда они вам понадобятся. Более того, сегодня перед вами открываются новые двери возможностей.

Космический совет: целеустремленность обещает стать вашей суперсилой сегодня.

♐ Стрельцы

Не позволяйте страху овладеть вами. Ваша задача — олицетворять мужество, позволить себе идти на риски, которые продвинут вас к дальнейшему росту, Стрельцы. Некоторые события могут оказаться куда лучше, чем вы себе представляете!

Космический совет: не позволяйте страху овладеть вами.

Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

♑ Козероги

Наступил месяц, когда вы будете говорить «да» больше, чем «нет», поскольку вы открываете интересные для себя вещи, которые может предложить жизнь. Апрель активирует портал любви, страсти и желания для вас, Козероги. Если вы одиноки, то откажитесь от устаревшего сценария и освободитесь от бремени чужих ожиданий.

Космический совет: приготовьтесь к новым приключениям.

♒ Водолеи

Сегодня звезды предлагают усвоить вам урок ответственности, Водолеи. Вместо того чтобы ходить вокруг да около или пытаться читать мысли близких, поговорите с ними о том, чего вы хотите. В то же время будьте принять их позицию. Общение принесет вам ясность, необходимую для движения вперед.

Космический совет: не бойтесь говорить прямо о своих желаниях.

♊ Рыбы

Настройтесь сегодня на создание благоприятной среды вокруг себя, Рыбы. Это приведет вас в равновесие и позволит достичь гармонии с собой. Наведите в доме порядок, разберите вещи — выбросите ненужный хлам. Освободите место для нового в жизни!

Космический совет: пора очистить пространство вокруг себя.