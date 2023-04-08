Знаменитая песня впервые прозвучала в 1993 году. Первые годы композиция не привлекла внимание большого числа людей. Но в последние — стала буквально визитной карточкой артиста.

Блогер Валя Карнавал подшутила над исполнителем шансона Михаилом Шуфутинским о его знаменитой песне «Третье сентября». Хит был написан 30 лет назад, но лишь в последние пару лет приобрел невероятную популярность. Каждое 3 сентября, хоть этот день и не является государственным праздником, многие россияне уже как по традиции вспоминают композицию артиста.

«Вы в конце лета часто икаете? <…> Моя бабушка знает эту песню, моя мама знает ее, моя сестра знает эту песню и даже моя маленькая племянница знает эту песню», — отметила Карнавал, обращаясь к Шуфутинскому на шоу «Неформат» на федеральном канале.

Как объяснил артист, в первые годы существования композиции он не всегда ее исполнял на концертах. Вмиг она вспыхнула и приобрела такую популярность. Теперь каждое 3 сентября у него случаются сольные концерты, которые не обходятся без этой песни.

«Она не сразу стала популярной, я даже не всегда ее на концертах исполнял, а потом она вспыхнула и приобрела какую-то бешеную популярность», — заключил знаменитость.

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