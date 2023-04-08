«Не икаете ли?» — блогер Карнавал подшутила над Шуфутинским о «Третьем сентября»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Блогер Карнавал подшутила над Шуфутинским о его песне «Третье сентября»

«Не икаете ли?» — блогер Карнавал подшутила над Шуфутинским о «Третьем сентября»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая песня впервые прозвучала в 1993 году. Первые годы композиция не привлекла внимание большого числа людей. Но в последние — стала буквально визитной карточкой артиста.

Блогер Валя Карнавал подшутила над исполнителем шансона Михаилом Шуфутинским о его знаменитой песне «Третье сентября». Хит был написан 30 лет назад, но лишь в последние пару лет приобрел невероятную популярность. Каждое 3 сентября, хоть этот день и не является государственным праздником, многие россияне уже как по традиции вспоминают композицию артиста.

«Вы в конце лета часто икаете? <…> Моя бабушка знает эту песню, моя мама знает ее, моя сестра знает эту песню и даже моя маленькая племянница знает эту песню», — отметила Карнавал, обращаясь к Шуфутинскому на шоу «Неформат» на федеральном канале.

Как объяснил артист, в первые годы существования композиции он не всегда ее исполнял на концертах. Вмиг она вспыхнула и приобрела такую популярность. Теперь каждое 3 сентября у него случаются сольные концерты, которые не обходятся без этой песни.

«Она не сразу стала популярной, я даже не всегда ее на концертах исполнял, а потом она вспыхнула и приобрела какую-то бешеную популярность», — заключил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет творческого долголетия Михаила Шуфутинского.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
82.40
1.73 90.29
2.16
Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

7:50
Во Франции «желтые жилеты» выступили против помощи Украине
7:34
Опозорилась и оделась: посол Украины в Болгарии Илащук записала видеообращение в халате
7:18
«Не икаете ли?» — блогер Карнавал подшутила над Шуфутинским о «Третьем сентября»
7:02
Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию
6:45
Они проснулись: сезон активности клещей начался в разных регионах России
6:28
Ольга Картункова передумала выходить замуж: «Я там уже была»

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 8 апреля

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео