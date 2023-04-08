Госсекретарь США Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

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Алексей Панков
Алексей Панков 33

Это будет означать признание Киевом утраченных территорий, объяснил свою позицию политик.

Госсекретарь США Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emmi Korhonen

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом на сегодняшний день. Такое заявление он сделал в интервью медиагруппе Funke.

По словам политика, кто-то может посчитать эту идею «заманчивой». Однако такой исход будет означать признание присоединенных регионов территорией России, что не будет являться «справедливым и прочным миром».

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Блинкен выразил опасения, что РФ якобы может использовать перемирие для перегруппировки войск, после которого начнет наступление.

До этого политик уже заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели. Запад обещал Киеву помочь не только с его организацией, но и нарастить среднесрочный и долгосрочный потенциал.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал сменить президента на Украине. Он отметил, что украинский лидер так и не смог избавить страну от коррупции.

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