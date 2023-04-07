Сенатор Бондарев спрогнозировал возможные сроки наступления ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Сенатор Бондарев: ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь

Сенатор Бондарев спрогнозировал возможные сроки наступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
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Российские бойцы готовы к любым вызовам и будут защищать мирных граждан Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), возможно, начнут наступательные действия с мая по октябрь. Такое мнение высказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

По его мнению, сейчас националисты находятся в позиции ожидания. Связано это с неспособностью поставленной Западом военной техники вести бой и работать на должном уровне при распутице. Такие условия для нее некомфортны.

«Украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — убежден Бондарев.

Он отметил, что российские бойцы готовы к любым вызовам.

«Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан. Это одна из главных задач, стоящих перед нашими военными сейчас», — заключил он.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ с вероятностью в 100% понесут огромные потери при попытке контрнаступления, поскольку серьезно проигрывают ВС РФ в вооружении.

До этого стало известно об утечке в соцсети данных о готовящемся наступлении Украины. В слитых секретных документах приводятся данные о графиках поставок оружия Киеву, численности войск и батальонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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