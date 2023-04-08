Патология и риск истощения: эндокринолог назвал опасной худобу, как у Мамаевой

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева привела в ужас поклонников своим внешним видом.

Вес Аланы Мамаевой при росте 178 сантиметров должен равняться в идеале 68 килограммам. Однако сейчас модель и экс-супруга футболиста Павла Мамаева весит всего 46 килограммов. Такой недостаток веса грозит серьезной опасностью для здоровья, заявил в комментарии 5-tv.ru эндокринолог Алексей Калинчев.

«Это в любом случае патология», — подчеркнул врач.

Он добавил, что при подобных патологиях высок риск нервной анорексии — расстройства пищевого поведения, лечение которого потребует вмешательства психиатра.

«Анорексия — это первый симптом шизофрении. Очень часто шизофрения манифестирует (впервые проявляется — Прим. ред.) через нервную анорексию. А пациенты с нервной анорексией — это в первую очередь клиенты психиатров — не эндокринологов и не диетологов», — обратил внимание Калинчев.

Также, по словам специалиста, подобная худоба крайне опасна в случае тяжелых заболеваний, например, коронавируса.

«Это история о том, что „пока толстый сохнет, худой сдохнет“. У человека в данном случае полностью отсутствуют резервы, нет запасов жира и гликогена, чтобы пережить тяжелую болезнь. Внутренние резервы истощены полностью. У толстого человека они есть», — пояснил эндокринолог.

По словам Калинчева, с точки зрения медицины лучше, если человек имеет пять-десять лишних килограммов жира, чем его недостаток в организме. Однако большинство людей, особенно женщин, руководствуется в первую очередь соображениями эстетики, а не здоровья, и предпочитает иметь как раз дефицит жира, чем его переизбыток, отметил врач.

Калинчев добавил, что людям в состоянии анорексии или близком к ней необходимо осознать, что их болезнь — из разряда психических расстройств, и обратиться к профильным специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева испугала поклонников своей болезненной худобой. Однако сама она попросила не беспокоиться за нее, заявив, что у нее «идеальные анализы», просто был «временный сбой» в организме.