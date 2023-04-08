«Потерял коннект с Россией»: Милохин жалуется на нищету после отъезда за границу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 142

Блогер Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России

«Потерял коннект с Россией»: Милохин жалуется на нищету после отъезда за границу

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Сбежавшего в Дубай блогера друзья «продают» на детские праздники и корпоративы, а он надеется, что остается «звездой» в России.

Даня Милохин после отъезда из России остался без работы и высоких доходов. Такое признание растерявший популярность блогер сделал на YouTube-канале «Джарахов».

Милохин посетовал, что сейчас он фактически «бомж», живет у друзей, которые имеют жилье в Дубае. В отличие от них 21-летний блогер растранжирил свалившиеся на него миллионы вместо того, чтобы вложиться в недвижимость.

Роковой ошибкой Милохина, как он сам осознает теперь, стал разрыв связей с родиной.

«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер блогера Ярослав Андреев — Прим. ред.): „Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь все. Ты начал с России“. Я забил. Не стал его слушать», — кается блогер.

Также Милохин жалеет, что «бросил» Первый канал и записал на него «дисс» (оскорбительный трек в рэпе — Прим. ред.). После этого, признается блогер, никто не хочет сотрудничать с ним.

«Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег», — жалуется блогер.

Единственным источником дохода для Милохина остаются корпоративы, куда его еще приглашают при посредничестве друзей. По словам блогера, на несколько детских мероприятий в Дубае его «продал» друг — предприниматель Никита Ефремов.

При этом Милохин надеется, что в России он «до сих пор звезда», поэтому продолжает «вкладываться в себя».

«Делаю красивые зубки для того, чтобы мое красивое лицо зарабатывало деньги. Стараюсь выглядеть нормально, чтобы зарабатывать», — заявил блогер.

На бедственное финансовое положение Милохин пожаловался еще в начале марта. Тогда он заявил, что после отъезда из России вообще ничего не зарабатывает — нет ни рекламных, ни творческих проектов, а жить приходится за счет друзей.

Несколько месяцев назад Милохин внезапно покинул шоу «Ледниковый период», где участвовал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, так как «не получал больше радости от проекта». В конце октября блогер перебрался в ОАЭ. Тем временем популярность Милохина стала сходить на нет, ему перестали поступать денежные предложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин осудил Даню Милохина за провокационные выходки.

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