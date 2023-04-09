«Нам некогда ругаться»: Федункив раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 249

Актриса Федункив: у нас с мужем нет времени на ссоры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Актриса женское счастье обрела совсем недавно. Теперь она вместе с супругом наслаждается каждой секундой, проведенной вместе.

Звезда «Comedy Woman» Марина Федункив рассказала о взаимоотношениях с итальянцем Стефано Маджи. Пара сыграла свадьбу в 2021 году. На концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве, она поведала, что между ней и любимым царит мир и гармония.

«Здесь должна быть искра. Если с человеком связь есть, все будет хорошо. Мы оба занятые люди, нам некогда даже поругаться, мы встречаемся и радуемся, что встретились наконец-то», — объяснила знаменитость.

При этом добавила, что муж, несмотря на мнение большинства о вспыльчивости и ревнивости итальянцев, достаточно спокойный человек. Больше в отношениях подвластна эмоциям как раз Федункив.

«Я психопат больше, он очень спокойный человек. Мы не ругаемся абсолютно никогда, он не дает повода», — призналась она.

Федункив добавила, что и на свидания с мужем ходят довольно часто.

«Частенько, так как я мало готовлю дома, нам приходится в рестораны ездить. Вот это и свидания у нас», — пошутила актриса.

К слову, для знаменитости этот брак стал третьим. Два предыдущих оказались неудачными. После актриса призналась, что была жертвой абъюза и долго об этом молчала. Однако потом решила поделиться пережитым и написала книгу.

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