Вам и не снилось такое горе: Никита Михайловский умер в 27 лет, не узнав о рожденном сыне

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Рита Миронова
Рита Миронова 3 164

Актер Никита Михайловский скончался в 27 лет от тяжелого заболевания

Вам и не снилось такое горе: Никита Михайловский умер в 27 лет, не узнав о рожденном сыне

Фото: Кадр из к/ф «Зонтик для новобрачных», реж. Родион Нахапетов, 1986 г.

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Советский актер ушел в другой мир на самом пике карьеры. Какие испытания оказались непреодолимыми?

Звезда советского кинематографа Никита Михайловский умер в возрасте 27 лет на взлете карьеры. За недолгую жизнь он успел добиться успеха в киноиндустрии и заслужить всеобщую любовь и признание. Михайловский снялся в 19 фильмах, из которых самый большой успех ему принесла картина «Вам и не снилось…».

Коллеги вспоминали, что 16-летний Никита покорил их своим талантом. Для подростка это было колоссальным успехом, после которого, однако, в его жизни произошла трагедия. Мама Никиты скончалась от порока сердца.

Отдушину начинающий актер тогда нашел в работе, а вскоре — и в семейной жизни. Первой женой Михайловского стала актриса Настя Сорочан, которая подарила ему дочь Софью. Когда девочке было три года, супруги развелись.

Со второй женой Михайловский познакомился на выставке. Художник-постановщик Екатерина была рядом с актером, когда у него начались проблемы со здоровьем. Никита стал быстро уставать и лечился антибиотиками от предполагаемой ангины. Но врачи вскоре поставили страшный диагноз — лейкемия.

О болезни стало известно слишком поздно. Михайловскому требовалась пересадка костного мозга. Пока он лечился в Великобритании, поклонники собирали деньги на операцию. Но и она не помогла — 21 апреля 1987 года Михайловский умер, так и не узнав о внебрачном сыне.

Сергей — так назвали наследника Михайловского — родился в 1987 году и лишь в 16-летнем возрасте узнал, кто его настоящий отец. Подросток даже познакомился с дочерью Михайловского и его некоторыми друзьями. Все они утверждали, что Сергей очень похож на покойного отца, который, к сожалению, не успел узнать о его существовании, пишет Woman.ru.

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