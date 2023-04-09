Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали

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Рита Миронова
Рита Миронова 94

Договоренности были всего лишь ширмой для подготовки Украины к разжиганию конфликта?

Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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Минские соглашения были игрой в наперстки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы на федеральном канале. По его словам, Запад обманывал Россию, и этим обманом развязал киевскому режиму руки.

«Это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», — отметил Дмитрий Песков.

В Кремле неоднократно комментировали Минские соглашения. Так, например, в январе Дмитрий Песков заявлял, что договор был лишь ширмой Запада для подготовки Украины. И об этом, по словам Пескова, говорил даже бывший президент Незалежной Петр Порошенко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также комментировал ситуацию с Минскими соглашениями. По его мнению, именно западные страны сорвали договоренность, чтобы подготовить Украину к противостоянию с Россией. Эту теорию подтвердили бывший президент Франции и экс-канцлер Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН прокомментировали слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

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