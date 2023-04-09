Спряталась за Татарским: очевидица описала действия Треповой во время теракта

Волонтер Елена Тельных оказалась в роковой вечер в петербургском кафе и стала свидетелем гибели журналиста.

Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова во время взрыва расположилась так, чтобы военкор Владлен Татарский закрыл ее от осколков бомбы. Об этом KP.RU сообщила очевидица теракта Елена Тельных.

«Она (Трепова — Прим. ред.) уселась аккурат по линии „бомба — Татарский — Трепова“. Возможно, сообщник выбрал момент, когда Татарский закрыл надежно своим телом Трепову от осколков. И тут злоумышленник нажал на пульт», — рассказала девушка.

Сама Тельных, будучи активистом волонтерской организации, пришла на мероприятие познакомиться со знаменитым военкором и сделать снимки с его творческой встречи.

По мнению девушки, подославшие Трепову к Татарскому решили сыграть на том, что журналист был очень чуток к людям, которые тянулись к нему, особенно к молодежи. Так и случилось: Татарский доброжелательно отнесся к Треповой, которая ранее представилась ему как патриотически настроенная студентка Настя, и без тени подозрения принял подарок от нее.

«Я стала фотографировать и удивляться столь грубой работе. Ощущение, будто школьник какой-то нерадивый этакую халтуру вылепил. А Настя быстро хочет уйти от Владлена. Я хватаю ее за куртку, прошу и с Татарским, и с подарком сфотографироваться. А она мне: „Ой, я такая скромная вся, я стесняюсь…“», — рассказала Тельных.

По словам активистки, Треповой все же удалось отстраниться от Татарского, который был увлечен рассматриванием бюста. В момент взрыва она оказалась примерно в четырех метрах от военкора и заложенной в статуэтку бомбы.

Взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский (Максим Фомин), произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга. Более 40 человек получили ранения, среди них трое подростков, которые были гостями творческого вечера журналиста. Как следует из показаний очевидцев, уже под конец мероприятия Дарья Трепова преподнесла Татарскому статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. Девушка хотела уйти подальше от сцены, однако журналист попросил ее остаться и сесть неподалеку. Через несколько минут прогремел взрыв.

Трепову задержали спустя около суток в съемной квартире на севере Петербурга. Сейчас она обвиняется в совершении теракта. Владлена Татарского 8 апреля похоронили на Троекуровском кладбище Москвы с воинскими почестями. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием.