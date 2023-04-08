Обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время для обработки всех версий взрыва, унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, привлечены десятки сотрудников, входящих в следственные и оперативные группы. Именно они тщательно проверяют все сказанное Треповой на допросе.

Детали работы правоохранителей в интересах следствия не разглашаются.

Что известно на данный момент

Как сообщал ранее 5-tv.ru, взрыв в кафе произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга. Военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин — Прим.ред.) погиб на месте. Еще более 40 человек получили ранения, среди них трое подростков, которые были гостями творческого вечера журналиста. Как следует из показаний очевидцев, уже под конец мероприятия Дарья Трепова преподнесла Татарскому статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. Девушка хотела было уйти подальше от сцены, однако журналист попросил ее остаться и сесть неподалеку. Через несколько минут прогремел взрыв.

Дарья была задержана на следующий день на съемной квартире на севере Петербурга по горячим следам. Следствием было установлено, что она покинула заведение сразу же после произошедшего. На кадрах очевидцев видно, как она выходит из заведения и некоторое время стоит на выходе. Видно, что внешних повреждений у нее нет. Лишь позднее выяснилось, что ее контузило. По предварительной информации, в какой-то момент ей позвонили и приказали «валить», прислав за ней водителя на такси, который отвез Трепову в снятую в нескольких минутах от кафе квартиру на Васильевском острове. Там она сменила прическу, переоделась, собрала вещи и уехала на север города, где и была задержана.

Также правоохранители задержали петербуржца Дмитрия Касинцева. Известно, что молодого человека с Треповой связывают приятельские отношения, как и с ее мужем Дмитрием, который уехал некоторое время назад из России в Грузию. Причастен ли Касинцев к преступлению или стал жертвой доброты к друзьям и обмана, установит следствие.

Кроме того, стало известно, что Дарья длительное время втиралась в доверие к Татарскому и его окружению. Она завела несколько аккаунтов в социальных сетях, где публиковала патриотические посты, в некоторых из них упоминала самого журналиста, а также ездила на встречи с ним в разных городах России. После взрыва в кафе, она оперативно удалила их все.

Выяснилось, что Дарья Трепова была активной сторонницей называемого Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК)*. После с заявлением выступил Национальный антитеррористический комитет — планирование и организация велись украинскими спецслужбами. Позже выяснилось, что исполнительницу вели западные кураторы. Роковую посылку ей передали из-за рубежа при содействии IT-специалистов. Через Москву статуэтка была привезена в Петербург, где и была передана Дарье.

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело на теракт. Владлена Татарского 8 апреля похоронили на Троекуровском кладбище Москвы с воинскими почестями. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Дарья Трепова была доставлена в Москву, где после предъявления обвинения решением Басманного суда она была арестована на два месяца до 2 июня.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021