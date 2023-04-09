Защитники Донбасса благодаря ловким маневрам обошли украинских националистов и взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Хорошую весть сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», цитирует Гагина ТАСС.

Советник врио главы ДНР также подчеркнул, что предприятие является одним из самых стратегически важных укрепрайонов на данном направлении. Теперь российским силам будет значительно легче контролировать западные окраины Марьинки, где пока еще могут укрываться украинские неонацисты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru показал, как войска России строят активную оборону для возможного наступления.