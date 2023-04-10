Вместо улиц — река: десятки домов пострадали в Новгородской области из-за паводка

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Десятки домов пострадали в Новгородской области из-за паводка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В зоне подтопления оказались город Чудово и несколько поселков.

Большая вода пришла в Новгородскую область. Из-за таяния льда разлилась река Волхов, буквально затопив город Чудово и несколько соседних поселков. Пострадали больше 70-ти дачных участков. В домах затоплены подвалы, а где-то вода не дает даже открыть входную дверь. По улицам передвигаться сейчас можно только в болотных сапогах или на лодках.

«По десять сантиметров ежедневно вода прибывает. А с мужчиной одним разговаривала, он сказал, что были дни, когда и по 20 сантиметров прибывало. А есть те, кто вон там подальше живет — у них там воды уже по пояс. Так что воды прибывает ощутимо», — рассказывает жительница поселка Краснофарфорный Виктория Соколова.

В МЧС наготове аэромобильная группа, которая может выехать в любой момент, если ситуация ухудшится. Река Волхов проходит и по Ленинградской области, поэтому там тоже сейчас есть риск затопления.

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